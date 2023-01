„Es ist ein wunderschöner Ort. Und es ist toll, hier mitten drinnen zu sein.“

Der US-Amerikaner Dan Kellum spricht vom geschichtsträchtigen Ostarrichi-Ort Neuhofen an der Ybbs und von seiner Anschaffung, dem dortigen Gasthaus zur Post. Die traditionsreiche Gastwirtschaft mit den großzügigen Schankräumen, einem der größten Veranstaltungssäle im Mostviertel und den fast drei Dutzend Gästezimmern wurde von der Familie Lugmayer vor der Corona-Pandemie zugesperrt. Kellum, der als früherer internationaler Volleyballprofi in Amstetten eine Familie gründete, will das Haus in kleinen Schritten wieder hochfahren.

Erster Ball

Dabei ist der erste Schritt am vergangenen Wochenende voll gelungen. Mit über 1.300 Gästen ging der Landjugendball höchst erfolgreich über die Bühne. Nach drei Jahren wurde das Gasthaus gleich mit einem Riesen-Event aus dem Dornröschenschlaf geholt. „Es war super. Mir wurde gesagt, dass noch nie so viele Gäste bei diesem Ball waren“, freut sich Kellum über den gelungenen Einstand.