Pflegemangel: Neue Studienstandorte in Horn und Mauer geplant

Und zwar so gut, dass diese Ausbildungsform nun künftig auch an zwei weiteren Standorten des Bundeslandes angeboten werden soll.

Ausbildung im ländlichen Raum

Wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Freitag ankündigte, soll bereits ab Herbst 2023 in Mauer (Bezirk Amstetten) bzw. ab dem Frühjahr 2024 in Horn ein Studium in den Gesundheitsberufen möglich werden.

Denn ähnlich wie im Weinviertel seien auch diese Regionen im Most- und Waldviertel bisher nur schlecht an die FH-Standorte in Krems, St. Pölten und Wiener Neustadt angebunden gewesen. Durch diese wohnortnahe Ausbildung erhöhe man laut Mikl-Leitner die Chancen, „dass die Menschen später auch in den Regionen arbeiten werden“, so Mikl-Leitner.