NÖ: Neue Pflegeschule mit Matura gegen Fachkräftemangel

Mit einem österreichweit neuen Schultyp will man in Niederösterreich einen neuen Weg im Kampf gegen den prognostizierten Pflegenotstand beschreiten. Schon im nächsten Schuljahr will man in Gaming im Bezirk Scheibbs mit der Höheren Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege (HLSP) erstmals eine fünfjährige Pflegeausbildung mit Matura anbieten. Geführt wird die neue Privatschule, die im Schulzentrum bei der Landwirtschaftlichen Fachschule einziehen wird, von der Caritas der Diözese St. Pölten.

„Bei steigender Lebenserwartung ist menschenwürdige Pflege eine Herausforderung, der wir uns nicht nur in Zeiten des Wahlkampfes stellen“, spielte Bildungsministerin Iris Rauskala auf aktuelle Debatten an. Sie war zur Vorstellung des neuen Schultyps nach Gaming gekommen. Es gehe um menschenwürdige Pflege bei der Beibehaltung der Qualitätsstandards, die die Medizin zu bieten hat. Im Bildungs- und Wissenschaftsbereich sei neue Ausbildung im Pflegebereich ein Anliegen, begründete sie die Unterstützung des Ministeriums für die neue Berufsbildende Höhere Schule. 10.000 Schüler in Gesundheits- und Pflegeschulen gibt es derzeit in Österreich. 1.700 schließen jährlich mit einem Bachelor in Diplompflege- oder Gesundheitsberufen ab. Es fehle eine Ausbildung mit Maturaabschluss, die lückenlos in ein Bachelor-Studium übergehe, erklärte Rauskala.