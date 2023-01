Mord und Selbstmord: 57-Jähriger soll Schwestern mit Messer attackiert haben

Zwei Tote, eine Schwerverletzte - das ist die tragische Bilanz einer Bluttat, die sich am späten Freitagnachmittag in Berndorf (Bezirk Baden) ereignet haben soll. Die Polizei bestätigt, dass es zu einem Vorfall gekommen ist, kann aber noch keine genaueren Angaben zu dem Verhältnis machen, in dem der Täter und die Opfer zueinander standen. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes und der Tatortgruppe laufen.

KURIER-Informationen zufolge soll es sich um eine Tat innerhalb der Familie handeln, die sich in einem Einfamilienhaus ereignete. Ein 57-Jähriger soll mit einem Messer auf seine beiden Schwestern losgegangen sein. Eine wurde dabei getötet, die andere soll schwer verletzt ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht worden sein. Nach der Tat soll der Mann sich selbst getötet haben.