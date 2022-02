Urbane Sicherheit im Brennpunkt aller Gemeinderatsressorts

Gelegentliche lautstarke und stinkende Treffen der Drifter-Szene, dort und da ein Vandalenakt und natürlich Diebstähle in den Einkaufsmärkten. In Amstetten gibt es Vergehen und Straftaten, wie überall auch. Die Stadt ist keineswegs ein krimineller Hotspot auf Niederösterreichs Landkarte. Doch weil das subjektive Sicherheitsgefühl durch die Einwohner weit negativer beurteilt wird, als es die Realität widerspiegelt, soll ein Sicherheits-Kompass dort greifen, wo der Schuh drückt.

Ergebnisse der Sicherheits-Workshops

Es sind Raser in Siedlungen, Dämmerungseinbrecher, so manche kaputte oder fehlende Gehsteigbeleuchtung und andere infrastrukturelle Kleinigkeiten, die die Amstettener nerven. Das ergaben zwei Sicherheits-Workshops und eine Online-Umfrage, deren Ergebnisse nun die Basis für das Projekt „urbane Sicherheit“, darstellen, schildert Bürgermeister Christian Haberhauer (ÖVP).

Nun zeige der „Sicherheits-Kompass“ die Ausarbeitung konkreter Maßnahmen und auch deren Beschlussfassung in den Gemeinderatsgremien an. Haberhauer rückt im Rahmen des Projekts immer wieder stolz die beiden Sicherheitsprofis, die das Vorhaben leiten, in den Fokus. Der Ortsvorsteher von Mauer, Manuel Scherscher (ÖVP) ist im Zivilberuf der Vizedirektor im Bundeskriminalamt und Sicherheitsgemeinderat Christoph Zechmeister ist Polizist in einer Amstettner Nachbargemeinde.