Unzufrieden: Ärzte überlegen Kassenverträge früher zu kündigen

„Wertschätzung fehlt“

Reisner spricht auch von ganz allgemeinen Problemen beim Kassenvertrag. Fehlende Wertschätzung scheint dabei einer der Schlüsselpunkte zu sein. Das geht auch aus einer von einigen Ärzten initiierten Umfrage unter der Hausärzteschaft hervor.

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) hält dem entgegen. In den vergangenen Jahren sei man bemüht gewesen, Kassenplanstellen aufzuwerten. Flexible Ordinationsmodelle, die Möglichkeit von Gruppenpraxen und eine dadurch insgesamt bessere Work-Life-Balance wurden dem KURIER als Beispiele genannt. Gruppenpraxen seien jedenfalls sehr zu begrüßen, sagt auch Reisner. Aber es ginge eben um eine Vielzahl an Problemen nebenher. Etliche betreffen den Leistungskatalog der Ärzteschaft.

Beim Thema Geld argumentiert die ÖGK: Die Honorare der Ärzte würden jedes Jahr angepasst. In den Bereichen der Allgemeinmedizin und der Kinder- und Jugendmedizin sei sogar um einiges mehr aufgewertet worden als in anderen Bereichen. Denn auch die Kinder- und Jugendmedizin sei ein Problemkind im niedergelassenen Bereich, das sagt auch Reisner. Die Ärztekammer NÖ stößt sich jedoch vor allem an den Einschränkungen, die man bei der Abrechnung hat. Denn etliches könnte gar nicht oder nur unzureichend abgerechnet werden.