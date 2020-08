Allgemeinmedizin in NÖ: 33 unbesetzte Kassenstellen

Evaluierung gefordert

Rückert führte kürzlich auf Eigeninitiative eine Umfrage durch, an der sich 160 nö. Hausärztinnen und -ärzte beteiligt hatten. Seine Daten zeigen Skepsis gegenüber den Primärversorgungseinheiten. Aus diesem Grund verfasste Rückert einen offenen Brief an den nö. Landtag und den Nationalrat, in dem er fordert, dass die PVE evaluiert werden – was deren Preis-Leistungsverhältnis angeht und ob sie tatsächlich Ambulanzen entlasten würden.

Wie auf KURIER-Anfrage klar wurde, läuft derzeit gerade eine Ausschreibung für eine Evaluierung der PVE in Niederösterreich. Eine Evaluierung sei Teil der Finanzierungsvereinbarung, hieß es von der nö. Landesgesundheitsagentur.

Liegen diese Daten vor, könnte man sie aber nicht mit den regulären Hausarztpraxen vergleichen, weil diese nicht gleich evaluiert würden, so Patientenanwalt Bachinger. Er bezeichnete den niedergelassenen Bereich als „Black Box“. Der Patientenanwalt befürwortet die Primärversorgungseinheiten. „Aus Patientensicht ist das sehr positiv. Es gibt ausgedehntere Öffnungszeiten und eine umfassendere Versorgung“, sagt er.

Als Lösung des Versorgungsproblems sieht Hausärzte-Sprecher Max Wudy die PVE aber nicht. „Mit den paar Zentren, die in Niederösterreich geplant sind, kann nur ein kleiner Teil abgedeckt werden. Der Kassenvertrag muss modernisiert werden und die generelle Wertschätzung für die Allgemeinmedizin steigen“, fordert er.