Leere Praxen und leere Kassen – Ärzte in Finanznot

ÖGK fordert Bund

Nun verkündete die ÖGK, es wurden „alle Maßnahmen gesetzt, die die gesetzliche und wirtschaftliche Situation hergibt, um die Versorgung für unsere Versicherten zu gewährleisten“. ÖGK-Generaldirektor Bernhard Wurzer bedankte sich bei allen Ärztinnen und Ärzten. Seitens der ÖGK möchte man nun dabei unterstützen, die notwendigen Ausgleichszahlungen vom Bund einzufordern. „Woher das Geld kommt, ist für uns egal – wesentlich ist, wir brauchen einen Finanzausgleich“, sagt Reisner.

In dieser Diskussion gehe es aber nicht nur um finanzielle Verluste, sondern um wirtschaftliche Existenzen und die Aufrechterhaltung der Versorgung, so die Kritik der Ärztekammer. „Wenn es keinen Ausgleich gibt, werden einige das wirtschaftlich nicht überleben und es wird Lücken in der Versorgung geben“, sagt Max Wudy, Sprecher der Hausärzte bei der ÄK NÖ. Besonders kritisch sieht er die Situation im Hinblick auf eine mögliche „zweite Welle“ an Corona-Erkrankungen. „Wenn die Praxen jetzt ausgehungert werden, dann werden manche in der zweiten Welle vielleicht einfach nicht mehr offen haben. Weil wir auf eigene Kosten den Betrieb weiterführen. Gar nichts zu tun, wäre billiger für uns Hausärzte“, sagte Wudy auf Anfrage des KURIER.

Hinzu komme, dass die Bedingungen unter denen gearbeitet wurde, besonders schwierig waren. „Wir hatten ja anfangs auch kaum Schutzausrüstung“, sagt Reisner.

Diesen besonderen Einsatz der Ärzteschaft erkennt man auch seitens des Gesundheitsministeriums an. Bis Geld fließt, wird es aber noch dauern. Auf KURIER-Anfrage hieß es aus dem Ministerium: „Weitere Gespräche werden auf Basis konkreter Zahlen zu den Auswirkungen geführt werden.“ Da nicht alle Ärzte in gleichem Maß von den Einbußen betroffen waren, müsse man die Situation prüfen, um fair handeln zu können. Eine klare Zusage gab es also nicht.

Nach wie vor sind weniger Patienten als üblich in den Praxen. „Wir haben aber wieder steigende Patientenzahlen“, sagte Reisner. Er geht von einem Normalzustand im Laufe des Sommers aus.