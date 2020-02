„Unsere Eier haben kein Geheimnis“

Eine Welle der Empörung lösten Betrugsvorwürfe gegen den eierverarbeitenden Industriebetrieb Pro Ovo im Mostviertel aus. Wie berichtet hat ein Detektiv mit ungustiösem Informationsmaterial eines anonymen Insiders über angeblich verfaulte, verschimmelte und mit Maden befallene Eier Anzeige bei den Staatsanwaltschaften in St. Pölten und München erstattet.

Pasteurisiertes und damit von Keimen befreites Flüssigei, auch aus verdorbenen Rohstoffen, soll an die Lebensmittelindustrie, an Gewerbe- und Gastrobetriebe geliefert worden sein. „Darüber wird von uns nicht kommuniziert“, gibt man sich Donnerstagfrüh im Büro des Unternehmens in Biberbach zu den Anschuldigungen aber sehr verschlossen. Auf der Homepage der zum holländischen Interovo-Konzern gehörenden Firma stellt man sich allerdings ganz anders dar. „Unsere Eier haben keine Geheimnisse – sie kommen aus ganz Europa, werden unter Berücksichtigung höchster Qualitätsstandards verarbeitet und perfekt für Sie vorbereitet“, heißt es da.