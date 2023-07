Unglücksserie geht weiter: Toter beim Bau des Semmering-Basistunnels

Beim Stellen eines Schalwagens für die Innenauskleidung der Tunnelröhre mit Beton, ist ein Mitarbeiter einer Baufirma eingeklemmt und dabei tödlich verletzt worden. Die ÖBB bedauern diesen tragischen Unfall zutiefst, heißt es am Freitag in einer Aussendung. Unser Mitgefühl und unsere Gedanken sind bei der Familie und den Angehörigen, so die ÖBB. Es handelt sich um den dritten tödlichen Zwischenfall im Zuge des Großprojekts.

➤ Mehr lesen: Tödlicher Arbeitsunfall beim Bau des Semmering-Basistunnels