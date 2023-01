Umweltpolitik: Ohne Gemeinden geht kein Klimaschutz

Eigentlich ist die Zeit abgelaufen - und trotzdem: Irgendwie wird in Sachen Klimaschutz vor allem gewartet. Die Bundespolitik wartet auf technische Innovationen, die Länder und Gemeinden auf Vorgaben vom Bund und viele Bürger darauf, dass man ihnen sagt, ob sie nun 100 statt 130 auf den Autobahnen fahren dürfen.

Dabei haben es gerade die Länder, Gemeinden und auch Bürger selbst in der Hand, zur Rettung des Klimas beizutragen. Immer öfter formieren sich Bürgerinitiativen und machen etwa gegen Flächenumwidmung für einen neuen Bauhof mobil oder verhindern den Bau einer Supermarkt-Filiale am Ortsrand auf einer grünen Wiese. Dennoch: Im Vorfeld dreier Landtagswahlen in Niederösterreich, Kärnten und Salzburg spielt das Thema kaum eine Rolle.