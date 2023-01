Nach Billa-Aus: Volksbefragung zu Bebauungsbestimmungen

Nach dem behördlichen Aus für die Errichtung einer Billa-Filiale auf einer grünen Wiese in der Hinterbrühl unweit des Naherholungsgebiets Liechtenstein, wollen die Gegner nun eine Änderung der Bebauungsvorschriften erreichen. "Damit so etwas in Zukunft nicht mehr möglich ist", wie Architekt und Gründer der Bürgerinitiative "Auf der grünen Wiese" erklärt. Im Frühjahr soll daher eine Volksbefragung stattfinden.

Konkret geht es um eine Bestimmung, die im Juli 2020 in der Gemeinde erlassen wurde und die sich aktuell als Knackpunkt in der Diskussion um die Errichtung einer neuen Billa-Filiale entpuppte. In der Gemeinde dürfen seither nämlich Gebäude mit mehr als 300 Quadratmeter bebauter Fläche errichtet werden, wenn ein "öffentliches Interesse" besteht. In der Causa Billa hatte Bürgermeister Erich Moser der Filiale etwa ein solches nicht zugebilligt.