Kinderarzt-Mangel: Krankenhaus Mödling eröffnet Ordination

Das „österreichweite Pilotprojekt“ sei „ein echtes Vorzeigemodell, das in anderen Bundesländern interessiert beobachtet wird“, sagte Norbert Fidler, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der ÖGK in Niederösterreich, anlässlich der Eröffnung in Mödling. Es werde nicht die letzte Kooperation dieser Art bleiben. Die Krankenhaus-Ordination soll so lang in Betrieb bleiben, bis die vakante Kassenstelle im Bezirk wieder besetzt werden kann.

„Unser Ziel ist die bestmögliche wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung“, betonte Landesrat Eichtinger, Vorsitzender des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS). „Modelle wie die Kinderarztordination oder auch der Ärztepool der ÖGK und Ärztekammer sind wertvolle Ansätze, die Gesundheitsversorgung sicherzustellen.“

Ein Pilotprojekt der Gesundheitskasse läuft auch in St. Pölten: Kinderärzte sind dort in einem Primärversorgungszentrum untergebracht.