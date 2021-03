Umweltalarm in der Schwarzen Ois

Unter der Einsatzleitung der Feuerwehr Ybbsitz galt es rasch zu handeln. Deshalb wurden auch noch Helfer der Feuerwehren Amstetten und Ertl mit Spezialgerätschaft nachalarmiert. Die Schwarze Ois mündet in die Kleine Ybbs, die ihrerseits in die Große Ybbs fließt.

Abbrucharbeiten

Das Heizöl dürfte nach Abbrucharbeiten in privaten Bereich aus einem alten Tank ins Kanalnetz und danach in den Fluss geronnen sein. Die Feuerwehrleute hatten zunächst keine Ahnung wie groß die ausgeflossene Schadstoffmenge ist. In mühevoller Arbeit wurde das Öl mithilfe der Sperre abgefangen und zur fachgerechten Entsorgung eingesammelt. Nach fünf Stunden wurde der Einsatz nach Rücksprache mit dem zuständigen Referenten der Bezirkshauptmannschaft Amstetten beendet.