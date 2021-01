Überparteilicher Schulterschluss gegen das Coronavirus

SPÖ, ÖVP, Bürgerliste: Einen politischen Schulterschluss in Sachen Corona gibt es derzeit in acht Gemeinden im Bezirk Neunkirchen. Nach Aufrufen der Gemeindevertreterverbände der Volkspartei und der SPÖ haben sich acht Kommunen im Bezirk freiwillig gemeldet und führen nun seit 25. Jänner kostenlose Corona-Tests durch.

"Es geht uns nicht um Parteipolitik und kleinliches Hickhack, sondern wir wollen bewusst ein Zeichen des Miteinander setzen, so wie es die Bürgerinnen und Bürger auch von der Politik erwarten. Ein Dankeschön an alle Gemeinden des Bezirks welche die Möglichkeit zum regelmäßigen Testen anbieten", so die einhellige Aussage der Gemeindevertreter und Abgeordneten.

Seit 25. Jänner sind die Testungen bereits in Neunkirchen, Ternitz, Gloggnitz, Payerbach, Höflein, Warth, und Aspang möglich, Grünbach am Schneeberg soll später folgen. Die Anmeldung erfolgt genau so wie bei den schon durchgeführten Testungen in den Gemeinden – idealer Weise schon vorab online über www.testung.at oder direkt Vorort. Wie gehabt ist die Registrierung, die E-Card und ein Ausweis mitzubringen, sowie eine FFP2-Maske zu tragen. Durchgeführt werden die Tests von fachkundigem Personal, auch mit Unterstützung des Roten Kreuz und des Arbeitersamariterbundes.