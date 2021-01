Teststraßen: Teils langes Warten auf den Abstrich

„Das war eine Katastrophe. Die Leute sind in der Kälte gestanden. Und es ist nichts weitergegangen.“ Den ersten Testtag der kostenlosen Corona-Antigentests in Mödling erlebte Wilhelm H. als Fiasko. Fast 100 Meter reichte die Schlange am Gehsteig der Mödlinger Hauptstraße Dienstagnachmittag bei Schnee und Kälte vor dem Geschäftslokal auf der Nummer 28 zurück, das als Teststation fungiert. Enttäuscht ist H. nach einer Stunde gegangen – und ließ sich dann in Traiskirchen testen.

Zum Start der kostenlosen Tests gab es in einigen Gemeinden einen regelrechten Ansturm. „Wir sind überrannt worden“, erzählt etwa Guntramsdorfs Bürgermeister Robert Weber (SPÖ) vom Montag. Auch, weil viele Firmen aufgrund der neuen Covid-19-Verordnung ihre Mitarbeiter zum Testen schickten – vorerst noch in die öffentlichen Teststraßen.

Das sei laut Mödlings Bürgermeister Hans Stefan Hintner (ÖVP) auch einer der Gründe gewesen, warum es Dienstagnachmittag zu den langen Wartezeiten kam. Zudem hätten sich viele Leute im Vorfeld nicht registriert. „Diese zwei Dinge haben das Problem verschärft“, sagt er. Er appelliert, sich anzumelden.