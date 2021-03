Über ein Jahr Dauereinsatz und kein Ende in Sicht

Mikl-Leitner erinnerte an die ersten Fiebermessungen durch die Rotkreuz-Mitarbeiter am Flughafen Schwechat Anfang Februar 2020. Wenig später begann der Corona-Testeinsatz, vorerst mit mobilen Trupps, sukzessive gesteigert bis zu den aktuellen Teststraßen in 291 Gemeinden. Diese könnten ohne das geschulte Sanitätspersonal des Roten Kreuzes nicht betrieben werden, so die Landeshauptfrau. 44.300 Arbeitsstunden brachte die Organisation allein im Management und in der Abwicklung der Corona-Testungen auf. Dabei könne man für das professionelle Zusammenspiel der hauptberuflichen und ehrenamtlichen Rotkreuz-Mitarbeiter nur dankbar sein, so Mikl-Leitner.

Rettungsdienstvertrag

Die Landeshauptfrau und auch Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) betonten mehrfach die Partnerschaft und den sicheren Rückhalt, den das Rote Kreuz biete. Der neu ausverhandelte Rettungsdienstvertrag soll das absichern und für Finanzierungs-, Versorgungs- und Planungssicherheit sorgen, erklärten die beiden Politikerinnen.

Die Gesundheitslandesrätin hob vor allem auch den Wert der acht vom Roten Kreuz betrieben Teststraße, in denen Bürger mit Symptomen PCR-Testvornehmen lassen, hervor. 131.968 Proben wurden dort bereits genommen. Mobile Teams holten weitere über 88.000 Corona-Proben in Privathäusern, Firmen oder Schulen ein. Besonders beeindruckt zeigte sich die Landesrätin von den 1,2 Millionen genommenen Proben an den beiden Massentestwochenenden in NÖ. Am Heiligen Abend bescherten Rotkreuz-Tester 8.000 Menschen Sicherheit vor dem Familienfest.