Startschuss für Ostumfahrung Wiener Neustadt im Herbst 2024

Der Ringschluss zwischen der S4-Abfahrt aus dem Burgenland und der Anbindung an die Bundesstraßen B21b bzw. B60/Pottendorfer Straße am anderen Ende Wiener Neustadt ist das fehlende Teilstück für den Straßenring rund um die Stadt. Man werde ihn "unter Wahrung modernster Natur- und Umweltschutzstandards" errichten, betonte der Landesrat am Freitag.

Weniger Durchzugsverkehr

In der Gemeinde Lichtenwörth sei in Kombination mit der derzeitigen Neugestaltung der Ortsdurchfahrt ein Verkehrsrückgang von bis 40 Prozent erwartbar. In Wiener Neustadt würden Anrainer in der Nestroystraße vom Durchzugsverkehr vor ihrer Haustür entlastet.