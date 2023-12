Ostumfahrung Wiener Neustadt: Gegner "besetzen" Au mit Baumhaus

Schnee und Kälte konnten sie nicht stoppen. In Lichtenwörth bei Wiener Neustadt errichteten Gegner der geplanten Ostumfahrung ein Baumhaus in der Fischa-Au. Um eine drohende Rodung für das Straßenprojekt zu verhindern, wie man betont. "Genauso wie vor fast 40 Jahren in Hainburg stellen sich heute Umweltschützer schützend vor den Auwald", heißt es in einer Aussendung der Initiative "Vernunft statt Ostumfahrung".

Man begrüße "den bemerkenswerten Einsatz als Unterstützung ihres jahrelangen Widerstandes gegen das Betonprojekt", sagt Irene Nemeth von “Vernunft statt Ostumfahrung”. „Nachdem vor wenigen Wochen mit Vorarbeiten begonnen wurde und sogar schon Bäume gefällt wurden, befürchten wir, dass das Land Niederösterreich die kalte Jahreszeit nutzen will und die Fischa-Au in einer Nacht- und Nebelaktion schlägert.”