Ostumfahrung: Mutter von Tennis-Star Thiem will Bau verhindern

Drei Wissenschaftler nehmen Stellung

Am 27. Jänner kommt es in der seit einem Monat von Umweltschützern besetzten Fischa-Au in Lichtenwörth zur nächsten Protestaktion. An diesem Tag werden sich mit dem Biodiversitätsforscher der Uni-Wien Franz Essl, Reinhard Steurer vom Institut für Wald-, Umwelt- und Ressourcenpolitik der Boku und Günter Emberger, Professor und Leiter der Verkehrsplanung und Verkehrstechnik an der TU Wien, drei Wissenschaftler gegen die drohende Enteignung der Landwirte und gegen das "Uralt-Straßenprojekt" aus den 1950er-Jahren aussprechen.

Das Land Niederösterreich weist darauf hin, dass mit mehr als 90 Prozent der Grundbesitzer eine gütliche Einigung betreffend der Ablöse ihrer Böden erzielt worden ist. Bei neun Landwirten sei das „leider nicht“ der Fall gewesen, aber freilich noch immer möglich. Das Enteignungsverfahren sei im Laufen.