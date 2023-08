Trauer um Wirte-Legende, die für Schlagzeilen gesorgt hatte

Mit dem überraschenden Tod des Gastronomen Josef Otzelberger hat die Landeshauptstadt St. Pölten ein Wirte-Original verloren. Bei der Familie, Freunden und früheren Stammgästen von „Otzis Hirschenstube“ in der Fuhrmanngasse in der Innenstadt ist die Trauer um den leutseligen Gastronom groß. Der Traditionswirt ist nach kurzer schwerer Krankheit am Sonntag 76-jährig gestorben, bestätigte die Familie.

Ganze 61 Jahre lang gehörte Otzelberger von der Lehre an zur St. Pöltner Gastroszene und war bei geselligen Schnapserrunden und Stammtischgästen eine der ersten Adressen in der Stadt. Mit Jahresende 2022 zog er sich dann kurz nach dem 76. Geburtstag als Chef der Hirschenstube endgültig in die Pension zurück.

Geselligkeit und Küche

Gut bürgerliche Küche, das gute Achterl pflegend und immer zu tagesaktuellen Themen ansprechbar, war Otzi ein St. Pöltner Original. Und sorgte mit seiner direkten Art auch für so manche Schlagzeile.

In unmittelbarer Nachbarschaft zu den Einrichtungen der Diözese fand der Skandal im St. Pöltner Priesterseminar auch auf der Speisekarte des Hirschenwirten ihren Niederschlag. Otzi servierte „feuriges Pfarrergulasch“. Als er 2009 rund um den monströsen Prozess gegen den Amstettner Mörder und Inzestvater Josef F. am Landesgericht St. Pölten ein „Fritzlschnitzl“ auf die Karte setzte, bescherte ihm das allerdings ein gerichtliches Nachspiel, das nicht ganz billig war.