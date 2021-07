Traude-Dierdorf-Sozialpreis sucht Projekte und Personen mit Herz

Werdegang

Traude Dierdorf wurde am 17. November 1947 im Zehnerviertel von Wr. Neustadt geboren und wuchs dort mit ihren Geschwistern auf. 1965 trat sie der SPÖ bei, wo sie sich in der Gewerkschaftsjugend und als Personalvertreterin im Rathaus engagierte. Im Jahr 1980 zog sie für die Fraktion in den Gemeinderat ein, 1984 wurde sie zur Vorsitzenden des Kontrollausschusses gewählt, weswegen sie sich vom Gemeindedienst unter Verzicht auf alle Bezüge freistellen ließ.

Erste Frau an der Spitze

Ab 1985 bekleidete sie die Stadtratsfunktion für Jugend und Soziales, ab 1993 war sie Erste Vizebürgermeisterin. Am 18. März 1997 wurde sie vom Gemeinderat mit 37 von 38 abgegebenen Stimmen zur ersten Frau an die Spitze einer Statutarstadt gewählt

Bei den Gemeinderatswahlen in den Jahren 2000 und 2005 konnte die Sozialdemokratie unter ihrer Führung ihren Stimmenanteil bis auf beachtliche 61,58 Prozent bzw. 26 Mandate ausbauen. Es war eines der stärksten Wahlergebnisse der Sozialdemokraten in Wiener Neustadt. Am 15. Oktober 2005 legte Traude Dierdorf ihre Bürgermeisterfunktion aus gesundheitlichen Gründen zurück. Sie starb in der heurigen Silvesternacht "nach schwerer Krankheit".