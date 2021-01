Bewegender Abschied von Alt-Bürgermeisterin Traude Dierdorf

Eine lange Schlange wartete am Freitag vor dem Kirchenschiff des Museums St. Peter an der Sperr. Hunderte Menschen wollten Abschied nehmen von einer großen Sozialdemokratin. Die Wiener Neustädter SPÖ-Alt-Bürgermeisterin Traude Dierdorf war am Morgen des Neujahrstages nach schwerer Krankheit im 74. Lebensjahr verstorben.