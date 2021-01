Wiener Neustadt trauert um Traude Dierdorf

Ihr Umgang mit den Bewohnern der Stadt fand auch beim politischen Gegner Anerkennung. Klaus Schneeberger formulierte es in einer ersten Reaktion auf ihr Ableben so: „Was die Präsenz, die umgängliche Art und das Zugehen auf die Wiener Neustädter anlangt, so habe auch ich mich immer gerne an Traude Dierdorf orientiert.“ Dieses Zugehen konnte sie auch in politische Erfolge ummünzen. Bei der Wahl 2005 fuhr sie mit 61,58 Prozent eine so klare absolute Mehrheit für die SPÖ ein, dass sie eigentlich als politisch unantastbar galt.

Dennoch trat sie im selben Jahr zurück und Bernhard Müller (SPÖ) folgte ihr nach. „Aus gesundheitlichen Gründen“, wie es in einer offiziellen Stellungnahme hießt. In diesem Jahr hatte allerdings auch eine Grundstücksaffäre im Bereich der Civitas Nova für großen Wirbel gesorgt. Dierdorf fühlten sich von eigenen Genossen verraten, wie sie zwei Jahre nach dem Rücktritt in einem Interview mit Michael Wehrl auf WNTV deutlich machte. Da sprach sie davon, dass Politik krank mache und dass der Spruch „Feind, Todfeind, Parteifreund“ stimme. Mittlerweile hatte sie sich wieder mit der SPÖ – „Ich bin eine Sozialdemokratin durch und durch“ (Dierdorf) – ausgesöhnt. Das Seniorenheim der Stadt erhielt ihren Namen und 2015 wurde sie zur Ehrenbürgerin ernannt. Allerdings bereits von einem ÖVP-Bürgermeister in ihrer ehemaligen roten Hochburg.

Ein besonderes Verhältnis hatte sie auch zum ehemaligen ÖVP-Landeshauptmann Erwin Pröll. Nach anfänglichen Konflikten wurde ein gemeinsamer Weg gefunden. Das bedeutendste Ergebnis davon ist das Krebsforschungszentrum MedAustron in Wiener Neustadt. Vom Land wurde Dierdorf mit dem Silbernen Komturkreuz für ihre Verdienste gewürdigt.