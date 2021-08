Traktor mit zwei Insassen überschlug sich samt Güllefass

Eine dramatische Situation bot sich den Einsatzkräften am Donnerstagnachmittag, als sie einen Einsatzort im Gemeindegebiet von Neuhofen/Ybbs (Bezirk Amstetten) erreichten. Aus noch ungeklärter Ursache war ein Traktorgespann von der Fahrbahn abgekommen. Die Zugmaschine samt angehängtem Güllefass überschlug sich in einen Graben und kam völlig zerstört in der Böschung zum Stehen.

Notarzt

Es grenzte schon fast an ein Wunder, dass zwei Insassen in der Traktorkabine nicht sehr schwer verletzt worden sein dürften. Sie wurden mit relativ leichten Verletzungen ins Spital eingeliefert. Als die von der Polizei verständigten Freiwilligen der Feuerwehr Kornberg-Schlickenreith zum Unfallort kamen, wurden die beiden Verletzten bereits vom Notarzt erstversorgt und dann ins Spital abtransportiert.