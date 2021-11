Traiskirchen: Volles Haus vor Asyl-Gipfel

Das macht Waldhäusl derzeit nicht. Er hat für Niederösterreich einen Übernahmestopp verhängt, so lange nicht Rahmenbedingungen für den Asylbereich neu definiert werden. Das soll am 2. Dezember beim Asyl-Gipfel in St. Pölten passieren, woran neben den neun Landesreferenten auch Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) teilnehmen wird. Bis dahin gibt es in NÖ nur für Härtefälle, wie Kranke oder unbegleitete Minderjährige, einen Platz in einem Landesquartier.