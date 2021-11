In Hauers Heimatgemeinde Puchberg am Schneeberg waren in den vergangenen Tagen diverse Hass-Briefe und Plakate an öffentlichen Plätzen plakatiert. Darin wurde die Corona-Impfung mit dem Regime der Nationalsozialisten gleichgestellt. Der Fall wurde von der Gemeinde angezeigt. Der Drohbrief gegen Hauer trägt nun dieselbe Handschrift. In allen Fällen wurde kariertes Papier und ein schwarzer Stift verwendet. Die polizeilichen Ermittlungen sind am Laufen.