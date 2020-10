Traiskirchen ist die neue Spielstätte der Tennis-Elite

Nachwuchs fördern und Frauen-Power

Neben den Profis will Wolfgang Thiem vor allem den „finanzschwächeren Nachwuchs“ fördern. Künftig sollen Top-100-Spieler herangezogen werden. „Wir denken kleiner, regionaler. Wir möchten ständig Spieler, Mädels und Burschen, haben, die bei den Junioren-Grand-Slams dabei sind und den Weg Richtung erste 100 gehen“, so der ATC-Sportdirektor. Aktuell sind 30 bis 40 Spieler sowie zehn bis zwölf Trainer in der Akademie mit von der Partie, so Thiem.

Auch professionelles Damentennis soll in Traiskirchen in Zukunft Fuß fassen. Mit der in Österreich lebenden Lettin Anastasija Sevastova – die ehemalige Nummer 11 der Welt – wurde eine Betreuerin für ein „langfristiges Damen-Aufbauprogramm“ in der Akademie gefunden.