Tödlicher Panzerunfall am Truppenübungsplatz Allentsteig

Wie Bundesheersprecher Michael Bauer gegenüber dem KURIER bestätigt, ist der Kampfpanzer Leopard vom Panzerbataillon 14 im Bereich der Seebrücke bei Allentsteig verunglückt. Der Panzer soll mit vier Personen besetzt gewesen sein. Derzeit sind Rettungskräfte vor Ort, auch der ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 15 aus Ybbsitz ist am Unglücksort.

Der Panzer soll bei der Seebrücke über eine steile Böschung gestürzt sein. Das Panzerbataillon 14 ist das einzige Panzerbataillon des Bundesheeres. Es ist in der Hessen-Kaserne in Wels stationiert. Das Bataillon agiert im Zusammenwirken mit Panzergrenadieren und unterstützt die Infanterie beim Kampf im urbanen Umfeld in allen Einsatzarten, heißt es von Seiten des Bundesheeres.

