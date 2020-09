Todesfälle mit Propofol: Anklage und neuer Fall in NÖ-Spital

Die tödlichen Tragödie in einer Kinderwunschklinik in Baden (NÖ) landet im Herbst vor Gericht. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, Erich Habitzl, gegenüber dem KURIER bestätigt, wurde gegen den Narkosearzt Anklage wegen grob fahrlässiger Tötung und grob fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen eingebracht.

Dem Strafantrag zur Folge hat der erfahrene Anästhesist einen schweren Behandlungsfehler begangen, in dem er den drei Patientinnen verunreinigtes Propofol als Narkosemittel gespritzt hat. Das bereits geöffnete Fläschchen, das er verwendete, hatte er zuvor zwischen den Lebensmitteln in seinem Privatkühlschrank gelagert. Pia M. (32) starb, zwei andere Frauen kämpften tagelang auf der Intensivstation um ihr Leben.