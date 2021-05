Tierischer Überlebenskampf im Ausflugsparadies

Ökologischer Schaden

Die zu Spitzenzeiten auf 100 Stück angewachsene Kolonie ist in dem Lebensraum artfremd und richtete enormen ökologischen Schaden an. Die gefräßigen Tiere setzten dem Natura-2000-Gebiet so stark zu, dass sich streng geschützte Pflanzen nicht mehr vermehrten und die EU mit Strafzahlungen drohte. Deshalb gaben die Bezirkshauptmannschaften Wiener Neustadt und Neunkirchen nach einem Monitoring seit 2011 immer mehr Tiere zum Abschuss frei. Auf Empfehlung von Wildökonomen peilt man nun einen Bestand von maximal 30 Stück an.