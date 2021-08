Tierische Patchworkfamilie: Hund kümmert sich um Känguru-Waisen

Mit ihrer Nasenspitze stupst die Hündin Keks immer wieder sanft gegen das volle Bäuchlein von Ferdinand. „Das hat sie sich von uns abgeschaut“, erzählt Wolfgang Zamazal, „nach dem Essen muss der Bauch massiert werden, für die bessere Verdauung – so wie bei einem Menschenbaby.“

Ferdinand ist aber weder ein Mensch noch ein Welpe – sondern ein Rotnacken-Känguru, das aus dem Beutel seiner Mama gefallen ist. „Warum das passiert, kann man nicht sagen. Entweder war das Kängurubaby zu wild und ist hinausgefallen, oder die Mutter hat es hinausgeworfen, weil sie gestresst war. Solange das Kleine aber nicht von selbst wieder in den Beutel zurück klettert, ist es verloren“, erklärt der Känguruexperte, der seit etwa sechs Jahren eine Kängurufarm am Harzberg in Bad Vöslau (Bezirk Baden) besitzt.