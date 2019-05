Nachwuchs bei den Kängurus from Austr(al)ia

Seit vier Jahren führt Zamazal das Schutzhaus am Harzberg in Bad Vöslau (Bezirk Baden). Vor seinem Ausstieg als Hüttenwirt war er als Reisebüroleiter viel in Australien unterwegs – und verliebte sich dort in die Beuteltiere.

Die Huskys der Kängurufamilie

Eine Art hat es ihm besonders angetan: die Bennett-Wallabys. Die kleinere Spezies der Rotnackenkängurus ist vorwiegend auf den Inseln südlich von Australien verbreitet. Die dort herrschenden klimatischen Bedingungen sind jenen in Österreich nicht unähnlich, deswegen fühlen sich die Tiere auch hier pudelwohl. „No Kangarooos in Austria gibt es bei uns nicht“, meint Zamazal schmunzelnd.