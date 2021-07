Tierische Mischwesen: Warum der Cappuccino-Bär entstand

Dieser erste „Cappuccino-Bär“ in freier Wildbahn wurde 2006 dokumentiert. Mittlerweile liefern genügend Pizzlys bzw. Golars Daten für die Wissenschaft. Eine aktuelle Studie bescheinigt den Hybriden aus Ursus maritimus und Ursus arctos nun eine besser Überlebenschance als reinen Eisbären. Den heimischen Experten wundert das nicht.

Faktor Klimawandel

Für die Bewohner der Arktis wird es eng. Das Meereis rund um den Pol schmilzt im Rekordtempo. Eisbären treibt der Hunger oft in den Tod – oder in südlichere Gefilde. Ihr Bestand wird aktuell auf rund 25.000 Exemplare geschätzt. Grizzlys dagegen dringen, von Artgenossen und Menschen bedrängt, weiter in den Norden vor. Die Lebensräume der beiden Spezies überlappen immer mehr; die Begegnungen bleiben nicht ohne Folgen. Die Biologin Larisa DeSantis von der Vanderbilt Universität in Tennessee spricht von einem „traurigen, aber notwendigen Kompromiss angesichts des derzeitigen Erwärmungstrends“.

Sie beschreibt im Fachjournal Current Biology, dass die Neulinge in Sachen Schädelform und Bezahnung besser an das Nahrungsangebot vor Ort angepasst sind. Cappuccinos könnten damit eine ökologische Nische besetzen, in der die weißen Riesen keine Chance haben. Denn auf festem Boden stoßen die Robbenfänger an ihre körperliche Grenzen: Ihr länglicher Kopf und die relativ kleinen Backenzähne eignen sich mehr für Speck als für die vielfältige, teils knochige Kost an Land. Die hellen Mischwesen mit den dunklen Krallen dagegen können problemlos futtern, was ihnen die Natur bereitstellt; definitiv ein Vorteil im täglichen Kampf ums Überleben.