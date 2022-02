Tiere in Film und Werbung: Wie kommt das Tier vor die Kamera?

Ob ein sprechendes rosa Ferkel oder eine kleine Maus, die in den „Tatort“-Folgen über die Fallakten läuft. Haarige und gefiederte Stars trifft man in Werbung und Film immer wieder an. Was auf dem Bildschirm aber so natürlich aussieht, erfordert in Wahrheit viel Arbeit und Kreativität. Die Wienerin Katja Hawliczek schafft es seit mehr als 25 Jahren aber dennoch, dass jedes Tier eine gute Figur vor der Linse macht. Und das für bekannte Produktionen.