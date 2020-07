Theresienfeld bekommt Fotovoltaik- statt Abfallanlage

Am Freitag fand ein Arbeitsgespräch zwischen Grundstückseigentümer und Betreiber Günter Knautz, Bürgermeisterin Ingrid Klauninger (SPÖ), den Rechtsvertretern sowie einem in Theresienfeld tätigen Raumplaner statt. Der nächste Schritt ist nun das Umwidmungsverfahren im Gemeinderat zu „Grünland-Photovoltaikanlagen“, in der Folge muss die Aufsichtsbehörde des Landes NÖ das Projekt genehmigen. Bürgermeisterin Klauninger geht davon aus, dass diese dem Verfahren „genauso positiv gegenüberstehen stehen wird“.

Größte Anlage in Österreich

Auch Barbara Mayrhuber-Pfaller, Sprecherin der örtlichen Bürgerinitiative und Gemeinderätin der „Neuen Volkspartei und Unabhängige“, freut sich über den Erfolg: „Was uns jetzt noch wichtig ist, sind Korridore für das Niederwild, damit die Rehe das Grundstück gefahrlos überqueren können.“ Mit 44.117 Paneelen könnte die Fotovoltaikanlage sogar die größte in ganz Österreich werden.