Theresienfeld: Kampf gegen den Müll, den keiner will

Was den Anrainern besonders sauer aufstößt, ist, so spät über das Projekt informiert worden zu sein. Erst am Freitag vor der montäglichen Verhandlung seien sie von Klauninger ins Bild gesetzt worden – obwohl die Gemeinde seit Herbst 2018 über das Projekt Bescheid wisse.

So habe sich niemand informieren oder einen Anwalt einschalten können, meint Mayrhuber-Pfaller. Die Vorwürfe weist Klauninger zurück. Sie sei nicht die genehmigende Behörde. Auf der Amtstafel im Gemeindeamt sei ordnungsgemäß über die Verhandlung informiert worden. Sie habe sich zudem die Mühe gemacht, die Anrainer persönlich zu kontaktieren.

Die Gemeinde jedenfalls will nun alle Rechtsmittel ausschöpfen. Auch Wiener Neustadt will Kontakt mit der zuständigen Behörde und Vertretern des Landes aufnehmen „Die Angelegenheit hat höchste Priorität“, sagt Schneeberger.

"Liegt mir fern, eigenen Boden zu belasten"

Projektwerber Knauz hingegen versucht zu beruhigen: Es handle sich keinesfalls um eine Deponie. Zunächst sei auch nur mit 50.000 bis 60.000 Tonnen Müll pro Jahr und 25 bis 50 Lkw-Fahrten zu rechnen. Sein Anwalt Peter Sander ergänzt, dass aufgrund der Lage in einer Senke mehrere Meter unter Straßenniveau keine massive Lärmemission gegeben sei.

Auch das Grundwasser sei laut Knauz sicher. „Es liegt mir fern, den eigenen Grund und Boden zu belasten.“

Land prüft

Hier schaut das Land NÖ dennoch genau: Ein Hydrogeologe soll das Projekt begutachten. Andere Unterlagen seien noch ausständig, sagt Leopold Schalhas von der Abteilung Anlagenrecht. „Das Projekt steht noch ganz am Anfang.“ Laut Umweltanwalt Thomas Hansmann ist ein Verkehrskonzept, ein agrartechnisches Gutachten bezüglich der Auswirkungen auf die Biolandwirtschaft sowie ein meteorologisches Gutachten gefordert.