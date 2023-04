Theater-Lkw rollt wieder durch Niederösterreich

Eheliches Panoptikum

In der Komödie geht es um eine Zweck-WG von Oskar und Felix, die regelmäßig zusammen Poker spielen. Kurzerhand nimmt Oskar seinen Freund Felix bei sich auf, weil dieser mit Eheproblemen kämpft. Doch was am Anfang aussieht wie eine normale Männer-WG, entpuppt sich bald als eheliches Panoptikum: Felix beginnt Oskars Wohnung auf den Kopf zu stellen.

Aus Oscars originell-chaotischer Single-Behausung wird dank Felix ein steriler und keimfreier Musterhaushalt. Als Oskar seinen Freund Felix schließlich hinauswirft und die Zweck-WG für beendet erklärt, nehmen die Verwechslungen ihren Lauf, denn Felix landet ausgerechnet auf dem Sofa der gut aussehenden Schwestern von nebenan, auf die bereits Oskar ein Auge geworfen hat.