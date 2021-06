Theater, Kino und Musik: Der Sommer der 1.500 Events

„Wir alle haben noch den Sommer 2020 in Erinnerung, aber heuer wird es ganz anders“, verspricht Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Denn das coronabedingte Trauerspiel des Vorjahres wird 2021 einem Kultursommer in vielen Facetten weichen. In Zahlen: Mehr als 1.500 Veranstaltungen an 179 Orten mit 129 Veranstaltern und 61 Premieren. Das alles verspricht „einen abwechslungsreichen Tapetenwechsel vom Alltag“, sagt die Landeshauptfrau.

Für dieses Comeback wurde die neue Dachmarke „Kultursommer NÖ“ geschaffen und am Mittwoch präsentiert, in der die drei Bereiche Theater, Musik und Kino zusammengefasst werden. Erstmals werden alle Events auch in einer Broschüre gebündelt (zu bestellen unter team@kultursommer-noe.at), das ganze Programm gibt es natürlich auch online (www.kultursommer.at), wobei man sich hier ein ganz individuelles Kultur- und Ausflugsprogramm zusammenstellen kann.