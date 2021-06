Die tatsächlich ab Juli geltenden Vorschriften in der noch unbekannten Verordnung des Bundes sind noch nicht fix. Mit der immer wieder propagierten 3-G-Regel (geimpft, genesen, getestet) rechnet man in aber in jedem Fall. „Die Entscheidung, im Mai die Tribüne aufzubauen, bescherte uns wegen des großen Aufwands natürlich Kopfschmerzen. Jetzt stellt sie sich als richtig heraus“, sagt Stubauer. Für die geplanten 19 Vorstellungen dürften nun jeweils 550 Zuschauerplätze zur Verfügung stehen. „Wir wollen versuchen, das Interesse unseres Publikums rasch zu wecken Es wird sich zeigen, ob noch Skepsis herrscht“, so der Geschäftsführer. Das rund 50-köpfige in großen Teilen ehrenamtliche Team ist jedenfalls hoch motiviert.

www.theatersommer.at

Karten-Info:

07434 / 44600