Ihn selbst verschlug es dann ins sonnige Kalifornien, wo er eineinhalb Jahre den Schmiedehammer schwang. Nicht die alten Hammerwerke, sondern die Liebe holte den vielseitigen „schwarzen Gesellen“ zurück in die Eisenwurzen nach Ybbsitz. Während sich privat die Partnerschaft löste, hat Hochstödt Esse und Amboss an der Schmiedemeile die Treue gehalten. „Ich bin der letzte hauptberuflich arbeitende Schmied in Ybbsitz, weil die anderen nebenberuflich oder in der Pension aktiv sind“, erzählt er.

Vielseitigkeit und Kreativität wechseln bei Höchstödt mit solider Alltagsarbeit, wie dem Schmieden von Stiegengeländern oder der Reparatur der Glockenaufhängung in der Waidhofener Pfarrkirche. Auch Kreuze, kunstvolle Beschläge oder auch gediegener Schmuck gehören zu seinem Repertoire. Neuerdings schweißt er Schwellennägel der alten Ybbstalbahn zu prächtigen Blumen zusammen.

Als Dozent der Schmiedeakademie oder Lehrer von Praktikanten aus halb Europa gibt der Meister sein Wissen weiter.