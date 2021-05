Das mit feurigen Rhythmen gespickte Musical ist mit hochgradigen Stars besetzt. „Es wird schwierig und spannend, einen Star darzustellen, der noch am Leben ist“, sagt die Hauptdarstellerin, die aus Brasilien stammende Myrthes Monteiro. Mit dem Probenauftakt in der nächsten Woche in Wien will sie erarbeiten, wie weit sie der Rolle der Gloria Estefan ihre eigene Note aufdrücken kann. Die stimmgewaltige Monteiro spielte Hauptrollen in vielen großen Musicals im deutschsprachigen Raum. Nicht minder erfahren ist ihr Partner und Glorias Ehemann Emilio im Stück, der Holländer Frank van Hengel. Unter seinen Auftritten findet sich auch bereits „On Your Feet“ in London.