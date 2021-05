Bühnen frei in Niederösterreich

Oper, Operette, Musical und Schauspiel stehen auf dem Programm. Los geht’s am 13. Juni in Laxenburg mit „Raumschiff oder das Drama des begabten Hundes“. Bis zur letzten Premiere des Theaterfestes 2021, am 3. September bei den Wachaufestspielen Weißenkirchen mit „Der Schüler Gerber“, wird Unterhaltung für jeden Geschmack geboten.

Musical gibt es etwa in Amstetten mit „On your Feet“, in Langenlois wird zum 25-Jahr-Jubiläum die „Fledermaus“ von Johann Strauß aufgeführt. Verdis „La forza del destino“ gibt es ab 3. Juli bei der operklosterneuburg zu bewundern, die Raimundspiele Gutenstein präsentieren sich unter ihrem neuen Intendanten Johannes Krisch, die Sommernachtskomödie Rosenburg spielt einen „Käfig voller Narren“, die Festspiele Berndorf laden zu „Ladies Nights“, im Filmhof Wein4tel ist „Der letzte der feurigen Liebhaber zu Gast“ und die Sommerspiele Melk spielen„10 Gebote #wiewirlebenwollen“.

Das genaue Programm und Tickets gibt es unter www.theaterfest-noe.at.