Namenlose Westernstadt als Ladenhüter

Bis Anfang Mai war die „No Name City“ Schauplatz für die Produktion des neuen Horror-Western „A Town Called Purgatory“. Der Badener Regisseur, Kameramann und Produzent Frederik Füssel setzte US-Schauspielstars wie Matt Servitto (Die Sopranos, Sex and the City, Grey’s Anatomy oder Homeland) und Dan DeLuca (House of Cards, The Night Watchmen) sowie Drehbuchautor Ken Arnold in Szene.