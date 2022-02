Terroranschlag: Bundesheer schießt in Wr. Neustadt mit Platzpatronen

Wenn sich in den vergangenen Jahren heikle militärische Einsätze oder Terroranschläge in Krisenherden abgespielt haben, dann nicht fernab der Zivilisation. Solche Szenarien treffen mittlerweile fast immer die Zentren der Gesellschaft.

Um genau solche Handlungen auch im dicht besiedelten Gebiet zu üben, kommt es kommende Woche mitten in Wiener Neustadt zu einem spektakulären Einsatz. Angehende Offiziere des Bundesheeres proben ab dem 8. Februar im Stadtgebiet den Ernstfall. Übungsannahme ist ein Anschlag von Terroristen auf einen Hilfskonvoi des Bundesheeres.

An der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt absolvieren die künftigen Offiziere seit 1998 den sechssemestrigen Fachhochschul-Lehrgang „Militärische Führung“. Im Rahmen dieser Ausbildung werden sie als künftige Zugs- und Kompaniekommandanten auf militärische Einsätze vorbereitet. „Diese spielen sich nicht mehr irgendwo weit weg im Wald ab, sondern vor allem in Städten mit Verkehr und vielen Menschen“, erklärt Oberst Thomas Lampersberger von der Theresianischen Militärakademie.