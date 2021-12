„Tequila Fibel": Genuss ganz ohne Salz und Zitrone

Eigentlich wäre es naheliegend, wenn Florian Springer einen Weinführer verfasst hätte. Schließlich ist der 23-Jährige zwischen Weinreben in Groß-Schweinbarth (Bezirk Gänserndorf) aufgewachsen. Seine wahre Leidenschaft hat er allerdings während seines Auslandsemesters in Mexiko entdeckt. Dabei hat er sich nämlich für jenes Getränk begeistern können, das bei anderen einen kalten Schauer über den Rücken und ein verzogenes Gesicht auslöst: Tequila. „Ich habe in Mexiko einige Destillerien und die eine oder andere Party besucht“, sagt der FH-Student lachend.