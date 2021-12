Hochschulen in Niederösterreich als Wirtschaftsmotor

„Alleine in der Stadt Krems sind 17,7 Prozent der Beschäftigten mit den Tätigkeiten der Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie den Konsumausgaben der Studierenden verbunden. Und damit wird eindeutig sichtbar, die Wissenschaft ist ein zentraler Wirtschafts- und Arbeitsmarktmotor“, sagte die Landeshauptfrau.

Mehreinkommen

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die „Tertiärprämie“ von Hochschulabsolventen in Niederösterreich, also das Mehreinkommen durch universitäre Ausbildung. Dieses wird durchschnittlich auf 12.000 Euro (brutto) pro Jahr und Absolventen geschätzt. Das bedeutet, dass zum Beispiel jene Personen, die 2019 ein Studium abgeschlossen haben, jährlich rund 60 Millionen Euro an Tertiärprämie lukrieren, kumuliert über ihr Arbeitsleben bedeutet dies ein Mehr an Lebenseinkommen von fast zwei Milliarden Euro.