Fußball statt Tennis: Dominic Thiem kickte in Wiener Neustadt

Mit frenetischem Applaus und Standing Ovations wurde vor wenigen Tagen einer der größten Sandplatzspieler der vergangenen Jahre bei den French Open in Paris verabschiedet. Dominic Thiem scheiterte in der Qualifikation für die French Open , wurde vom Publikum aber zum Abschied für seine Karriere gefeiert.

Nur wenige Tage später tauschte der 30-jährige US-Open-Gewinner in seiner Heimat Niederösterreich den Tennisschläger mit der Fußballdress. Thiem streifte sich das rosa Trikot des Dynamo Wiener Neustadt über und lief für den Verein erstmals in der organisierten Steinfeld-Hobbyliga auf.

Am vergangenen Wochenende feierte das Tennis-Ass im Dress von Dynamo Premiere. Beim Match gegen den SV Altendorf in Wiener Neustadt setzte es beim ersten Auftritt des 30-jährigen Prominenten gleich einen Sieg .

Es ist hinlänglich bekannt, dass das Herz des Lichtenwörthers neben Tennis auch für den Fußballsport schlägt. Privat drückt Thiem am liebsten dem FC Chelsea die Daumen.

Die Wiener Neustädter gewannen die Partie mit 3:2, Thiem agierte im Mittelfeld und kam auch zu einem Torschuss. Ob man ihn nun öfter in der Steinfeld-Hobbyliga am Fußballfeld sehen wird, bleibt offen. Der Dynamo Wiener Neustadt rangiert derzeit an der Tabellenspitze.