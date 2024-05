Thiem sagt Paris Adieu: Ein Großer verlässt die größte Sandkiste

Adieu! Die Franzosen verabschiedeten gestern einen der größten Sandplatzspieler der vergangenen Jahre. Dominic Thiem schlug ein letztes Mal in Roland Garros auf. Ein Großer ging, noch bevor das Turnier beginnt. Nachdem sich der 30-Jährige bedankt hatte („Ich werde als Fan zurückkommen“), marschierte er von Standing Ovations begleitet ein letztes Mal Richtung Umkleide.

Thiem, aufgrund seiner Handgelenksprobleme längst nicht mehr in der Paradeform von einst, hat Großes geleistet bei diesem Grand-Slam-Turnier. Dass er es nie gewinnen konnte, darf er Sandplatz-König Nadal verdanken. Aber zumindest war Thiem einige Jahre dessen Kronprinz. Fakt ist, dass es mit Pablo Cuevas (2015, 2. Runde) und Novak Djokovic (2016) zwischen 2014 und 2019 nur zwei weiteren Spielern gelang, Thiem im Hauptbewerb zu besiegen. Die Pariser Highlights:

Juniorenfinale 2011

Dominic Thiem hielt erstmals seine Versprechen und spielte sich als 17-Jähriger bei seinem zweiten Antreten im Juniorenbewerb bis ins Endspiel.

Erstes Hauptfeld 2014

Thiem trat erstmals im Hauptbewerb an. Nach einem Sieg über den Franzosen Paul-Henri Mathieu war das erste Mal Nadal zu stark.

Erstes Halbfinale 2016

Ausgerechnet jener Herr, der ihm in den Jahren danach das Leben schwer machte und ihn als Einziger besiegte, ermöglichte Thiem den ersten großen Erfolg in Roland Garros. Rafael Nadal zog vor der 3. Runde wegen einer Handgelenksverletzung zurück, Thiem musste dessen Landsmann Marcel Granollers besiegen. Nach einem weiteren Sieg gegen den Belgier David Goffin war Thiem im Halbfinale gegen den späteren Champion Novak Djokovic noch chancenlos. Thiem zog aber in die Top Ten ein und sollte sie erst fünf Jahre später wieder verlassen.