Au revoir: Dominic Thiem nimmt Abschied von Paris

Am Mittwoch kurz nach 14 Uhr war es Gewissheit: Dominic Thiem verabschiedet sich für immer von seinem Lieblingsturnier, sagt den French Open "Au revoir". Der Niederösterreicher unterlag in der 2. Qualifikationsrunde dem Finnen Otto Virtanen 2:6, 5:7. Der Niederösterreicher musste bei seinem letzten Antreten in Roland Garros in die Qualifikation gehen.